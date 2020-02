En entrevista Nancy Steinberg, creadora del Movimiento Prohibido Castigar, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre el peligroso reto “cráneo roto” que realizan los jóvenes.

“Como todo se viraliza y se difunde a los jóvenes les parece muy divertido participar en este tipos de retos. Diferentes chicos tienen agendas distintas y las causas de que lo realicen se puede dar por diversión, por integrarse a un grupo social o puede que sean obligados a participar, si sufren un tipo de bullying”, expresó.

Indicó que realmente los jóvenes no se ponen a pensar que algo es peligro ya que en la aplicación (TikTok) puede parecer divertido. “Para los adolescentes, la muerte no tiene relación con ellos. No se sienten realmente amenazados”.

Recalcó que la aplicación no es peligroso, el problema es cuando caen en manos inapropiadas. El video del “cráneo roto” muestra que los chicos dan su conocimiento de participar, sin embargo hay otros que no lo dan y eso es lo grave.