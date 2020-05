En entrevista Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre las tareas del Ejército y la Marina ante el decreto de Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que el decreto presidencial pretende sustituir una regulación que el Legislativo tenía como obligación establecer, para conocer la operación de las Fuerzas Armadas en el contexto de la creación de la Guardia Nacional.

“Sí le da facultades al Ejército de prevenir el delito, preservar las escenas del crimen, detener migrantes y operar como primer respondientes, se le da facultades que no debe tener el Ejército a los militares”, comentó.

Señaló que la lectura de México Unido contra la Delincuencia sobre el decreto es doble, por un lado reconocen que su estrategia de seguridad no está funcionado y por el otro consideran que con más militares se mejorara la seguridad en el país.

“Durante los próximos años no habrá la posibilidad de que inviertan en la seguridad ciudadana. La inseguridad de México no responde a acciones particulares, no se pueden tener resultados diferentes a los actuales si no hay un fortalecimiento de las instituciones policíacas”, puntualizó.