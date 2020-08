El fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, relacionó el asesinato de Danna, de 16 años con el hecho de una conducta delictiva por tener tatuajes. Ante la críticas en redes sociales por sus comentarios, Ruiz Hernández se retractó; sin embargo decidió que se va a investigar a los comercios que tatúan a menores de edad.

¡Mejor haga algo para que no maten a las mujeres de su estado solo por el hecho de ser mujeres. Miren traigo tatuajes, me pueden violar o matar, a mi no me pasa nada, eso me merezco por tatuarme!

No te pierdas Jovita Manrique y su Caja de Pandora con Ana Francisca Vega todos los viernes.