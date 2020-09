Esté jueves en Dispara Margot, dispara, les pusimos el nuevo material de Gorillaz llamado Strange Timez. Además, hablamos de la bisnieta del fundador de la marca de ropa de Gucci, Alexandra Zarini denuncio que sufrió abusos sexuales dentro de la familia a los seis años.

Platicamos de la cinta Hollow Reed, donde se tratan temas de agresiones y prejuicios contra la homosexualidad. Otra película que da de qué hablar es Rápidos y furiosos 9, el reparto de la saga insinuó que el filme se trasladará hasta el espacio.

Además, indagamos en la pregunta ¿Hay que mantener contacto con las ex parejas? Las relaciones de pareja no siempre terminan y se prolongan, no sabemos qué tan bueno o malo es seguir en contacto.

¿Te perdiste la transmisión en vivo? Te dejamos el podcast, recuerda escuchar el programa de lunes a viernes en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche por tu estación favorita MVS Noticias en el 102.5 de tu FM y recuerda “Estamos contigo”.