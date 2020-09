Esté viernes en Dispara Margot, dispara, la noche se abrió con la canción Got me under Pressure de ZZ Top. Fausto Ponce nos habló de la actriz Kate Winslet y su participación en varias películas de los cineastas Woody Allen y Roman Polanski, y ella se arrepiente de haber trabajado con ellos por ser acusados de abuso sexual a menores en el pasado.

Charlamos del secreto de Sacha Baron Cohen al grabar la cinta Borat 2, está en busca de distribuidora y se encuentra en la lista para estrenarse sin previo aviso. La película pretende concientizar a jóvenes votantes y motivarlos a que acudan a las urnas en las próximas elecciones.

En la sección No somos nada, Claudia Silva nos cuenta de la sorpresiva felicitación que realizó la modelo británica Elizabeth Hurley a su ex Hugh Grant por su cumpleaños 60 publicándole un emotivo mensaje.

En los deportes con Cheko Záun, nos comentó que la leyenda de la lucha libre el Rey Misterio tendrá su serie animada con apoyo del estudio Viva Calavera y será transmitida por el canal de paga Cartoon Network, aún no se tiene fecha de estreno de la caricatura de este emblemático luchador.

Estuvimos jugando con el hashtag #MiPoemaFavoritoEs para convivir con los radioescuchas y conocer a nuestro público nocturno.

¡Te perdiste la transmisión en vivo? Te dejamos el podcast, recuerda escuchar el programa de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por tu estación favorita MVS Noticias en el 102.5 de tu FM y recuerda “Estamos contigo”.