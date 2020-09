Por: Dafne Castrejón

Esté viernes en Dispara Margot, dispara, abrimos con el excelente tema musical Whatever Gets You Thru The Night de John Lennon; comentamos la serie “Inexplicable” con William Shatner y tratará de temas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de la historia, la podrás disfrutar en History Channel.

En temas desconcertados hablamos del TikTok que realizó la joven Rubí de 17 años bailando el Himno Nacional mexicano y fue acusada de “perrear” ya que para muchos fue una ofensa a los símbolos patrios.

En nuestra segunda hora abrimos con la rola “Once in a lifetime” de los Talking Heads y Sergio Zurita nos relató un poco de la formación de esta banda formada por David Byrne.

Además, recomendamos la cinta original de Netflix “The invention of lying” o Mentira, disfrutarás el mundo de Marck Bellison donde las mentiras son completamente desconocidas por una capacidad para mentir y obtener beneficios personales.

Por último, dialogamos la actuación que realizará Alan Ritchson como el nuevo Jack Reacher en la serie de Amazon Prime Video, dándole vida al personaje literario diseñado por Lee Child.

¿Te perdiste la transmisión en vivo? Te dejamos el podcast, recuerda escuchar el programa de lunes a viernes en su estreno de horario de 19 a 21 horas por tu estación favorita MVS Noticias en el 102.5 de tu FM