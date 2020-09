Esté martes en Dispara Margot, dispara, el encargado de abrir el programa fue Warren Zevon con la canción Werewolves of London. Además, platicamos el anuncio que hizo Kim Kardashian a través de sus redes sociales, tras 20 temporadas y 14 años, el show Keeping Up with the Kardashians concluirá a principios del próximo año.

En otro tema, el actor Jason Momoa interprete de Aquaman en las películas de DC, apoyó la denuncia de Ray Fisher en papel de Cyborg, quien denuncio abusos en las filmaciones de tomas adicionales que realizó Joss Whedon para la película Liga de la justicia.

También, comentamos el contagio de coronavirus que tuvo la pareja Beckham y lo mantuvieron en secreto, permanecieron aislados de la familia y esperaron a recuperarse, ambos se preocuparon por haber llegado a esparcir el virus antes de enterarse de su estado de salud.

En nuestra segunda hora hablamos con la psicoterapeuta Vale Villa, y nos contó del pecado capital “La ira” está alude al resentimiento, a las regresiones infantiles y el no poder gestionar el enojo de una manejar constructiva, basado en hacer daño al prójimo.

¿Te perdiste la transmisión en vivo? Te dejamos el podcast, recuerda escuchar el programa de lunes a viernes en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche por tu estación favorita MVS Noticias en el 102.5 de tu FM y recuerda “Estamos contigo”.