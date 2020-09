Esté miércoles en Dispara Margot, dispara, la canción “All or nothing at all” de Frank Sinatra abre la noche. Cheko Záun nos dio las efemérides y un día como hoy la ONU lo proclamó como “Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques” también es “Día Internacional del Sudoku”.

Fausto Ponce nos platicó el análisis que hace Disney del Rey Wakanda, se da la confirmación de la secuela “Black Panther II” su estreno en cines será el 6 de mayo de 2022.

También charlamos el origen de las conchas, y este viene de los panaderos franceses que dieron la receta a México en el siglo XVII. Este pan tan popular se ha transformado y las creaciones más recientes por el mexicano son: manteconchas, donchas y conchurras.

En nuestra segunda hora entrevistamos a Ari Telch y nos destacó todo acerca del monologo D´mente que se realizará vía Streaming, esta propuesta teatral aborda la problemática de salud mental.

¿Te perdiste la transmisión en vivo? Te dejamos el podcast, recuerda escuchar el programa de lunes a viernes en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche por tu estación favorita MVS Noticias en el 102.5 de tu FM