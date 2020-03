Hoy en Dispara Margot, dispara hablamos sobre la confirmación de Aislinn Derbez de su separación con Mauricio Ochmann.

Además, platicamos del documental “The Beatles: Get Back” de Peter Jackson que mostrará lo que no se vio en “Let It Be”.

Y Mon Laferte presenta su primera exposición de arte en Ciudad de México.

No te pierdas el programa en vivo de Dispara Margot, dispara con lo mejor del entretenimiento, reseñas, series, espectáculos y mucho más, lunes a viernes de 10:00 a 12:00 del día. MVS 102.5 FM “Estamos Contigo”.