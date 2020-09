Hoy en Conectadas MVS, nos acompañó Mari Carmen Obregón, para explicarnos los 5 pasos para pasar de negativo a creativo.

En conexión retro, escuchamos Elevation de U2. Es el tercer sencillo del álbum All That You Can´t Leave Behind, lanzado en el año 2000. Fue también el tema central de la película Lara Croft: Tomb Raider. En 2002 Elevation ganó el premio Grammy a la mejor interpretación rock de un dúo o grupo de vocalistas.

En espiritualidad, Fer Broca nos habló cómo elevar tu vibración.

Además, Pontón nos habló del sitio que nos permitirá identificar la clasificación de contenido en internet como libros, videojuegos apps,etc.

Y el Dr. Everardo Castro nos explicó cómo identificar los síntomas de la ansiedad y la depresión.

