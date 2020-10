Hoy en Conectadas MVS, hablamos sobre los osos que hemos pasado con nuestras bendiciones.

En conexión retro, escuchamos “I kissed a girl” de Katty Perry, fue el primer sencillo de su álbum debut One of the Boys, lanzado en 2008. La canción causo controversia, sin embargo, fue muy bien recibida en el ámbito comercial.

En entrevista con María Josefina Menéndez, nos habló de la iniciativa para poner fin a la violencia y castigo físico de save the children.

Además, en nutrición con Valeria Rubio nos explicó la relación del síndrome premenstrual con la alimentación.

Y Alfredo Atayde nos invitó al regreso del Circo Atayde en formato streaming.

Conéctate con Ingrid y Tamara de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas, por MVS 102.5.