Hoy en Conectadas MVS, decretamos el día del crush y les confesamos el nuestro.

Nos acompañó la doctora Karina Vélez, para hablarnos sobre los síntomas de la migraña y cómo atender está enfermedad.

En la conexión retro fue turno de Robbie Williams, cantante, compositor y actor británico de pop rock.

La carrera musical de Robbie inició con el grupo Take That fundado en 1990, con mucho éxito en Reino Unido y más tarde en el resto del mundo con la canción Back for Good.

Con ocho números 1 en la lista de sencillos más vendidos del Reino Unido, creó un importante número de seguidoras, especialmente adolescentes, además ser el grupo británico que más discos vendió desde Los Beatles.

Además, nos conectamos con Daniel Gutiérrez, para hablar sobre su nuevo proyecto “Invasión LGC”.

Y Pamela Cerdeira, nos compartió lo más relevante en noticias.

Conéctate con Ingrid y Tamara de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas, por MVS 102.5.