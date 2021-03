Hoy con Ingrid y Tamara en MVS, nos acompañó Elena Laguarda, para platicarnos sobre su cuento “La danza de los abuelos”.

Sophie Alexander nos habló de la película “Los días más oscuros de nosotras”, la cual ha obtenido varios reconocimientos.

En conexión retro escuchamos “With or Without You”, es una power ballad de la banda irlandesa de rock U2. Es la tercera canción de su quinto álbum de estudio The Joshua Tree (1987), fue lanzada como el primer sencillo del álbum el 16 de marzo de 1987, convirtiéndose de esta manera en el primer sencillo de U2 en alcanzar el n.º 1 en Estados Unidos, donde permaneció durante un plazo de tres semanas.

Y Paco Animas nos compartió la agenda deportiva del fin de semana.

