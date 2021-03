Hoy con Ingrid y Tamara en MVS, platicamos con Loreto Zumalacarregui, manager de operaciones Bnext México, sobre cómo las mexicanas usamos más tecnología financiera, lo que nos permite emprender y hasta invertir, si bien hay muchos retos por los cuales luchar, es una buena noticia que podamos usar la tecnología a nuestro favor.

Además, nuestra presidenta del “Club de Lectura” nos compartió las recomendaciones de este mes.

En conexión retro escuchamos “Don’t Go Breaking My Heart” es una canción a dúo entre Elton John y Kiki Dee del año 1976. Fue escrita por John y su socio Bernie Taupin bajo los seudónimos de Ann Orson y Carte Blanche, respectivamente. Con este sencillo el británico logró su primer número uno en el Reino Unido, hazaña que no conseguiría de nuevo hasta catorce años después. Fue además su sexto número uno en los Estados Unidos y último gran éxito de la década.

Y como cada viernes, nos subimos al volante con José Ramón.

Conéctate con Ingrid y Tamara de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas, por MVS 102.5 FM