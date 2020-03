En el programa de este martes de Charros contra Gángsters con Jairo Calixto y José Luis Guzmán ‘Miyagi’, contamos con la presencia de Benjamín Salcedo.

Entrevistamos a Roy Campos, Director de Consulta Mitofsky, para hablar de la Popularidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

También conversamos con Héctor Abad Faciolince del libro “Lo que fue presente” publicado por Penguin Random House en su sello Alfaguara.

Cerramos el programa con la actriz Claudia Pineda, nos platicó de la serie Zero Zero Zero, que se estrena en Amazon Prime Video el 6 de marzo.