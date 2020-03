En el programa de este lunes de Charros de Gángsters con Jairo Calixto y José Luis Guzmán ‘Miyagi’ contamos con la presencia de Sonecito y Héctor Zagal.

Nuestro colaborador Héctor Zagal nos habló de la literatura de la peste: Bocaccio, Defoe, Philips Ruth y Camus.

María del Mar Molar, Playmate del mes, nos contó que siempre hice todo tipo de fotografías: “He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme”.

Cerramos con nuestro colaborador, Eduardo Reyes, director de Consultoría Intélite, quien nos habló de las consecuencias políticas y económicas del Coronavirus.