En el programa de este miércoles en Charros contra Gángsters con José Luis Guzmán ‘Miyagi’ y Jairo Calixto contamos con la presencia de Guillermo Guerrero.

Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica nos habló del desempeño de AMLO a dos años de su triunfo electoral.

Entrevistamos al historiador, Alejandro Rosas, para hablar de Hernán Cortés y la Noche Triste.

Asimismo, Rodrigo Vargas, director general de Academias del Futuro Maestra Paty Hassey nos habló de la Academias del Futuro.

Además, la actriz y comediante, Michelle Rodríguez nos habló del show “Encántame de noche” que estará el próxmo 4 de julio a las 19:00 horas.

Cerramos con la cinéfila, Marcela Vargas, con el tema: ¿Qué series te ayudaron en el encierro? Y mencionamos algunas: Modern Family, The Shield, Downton Abbey, Game of Thrones, The Office.