El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, nos platica sobre el informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente no presentó ningún plan emergente para cuidar el empleo y el ingreso de las familias y tristemente no escucha, o se deja ayudar, no quiere corregir”, expresó el líder albiazul.