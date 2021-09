Jovita Manrique llegó al noticiero de Ana Francisca Vega con su caja de pandora, en donde nos habló sobre las vacunas para niños y los acentos que se han escuchado en las redes sociales.

Pues que te cuento que la redes se han desbordado estos días desde por una carta Madrid hasta por el triunfo a penas de la selección mexicana, les presento a la embajadora de México en Reino Unido, ella es Josefa González Blanco, que con este mensaje quería hablar de la protección a las bebidas emblemáticas de las dos naciones.

🤝From today, drinks like #Tequila, Mezcal and Scotch and Irish whisky will be protected in Mexico 🇲🇽 and the United Kingdom 🇬🇧 through a partnership in which both countries remain committed to protecting these emblematic drinks and growing their commercial trade. pic.twitter.com/JU0bLFxQVX

— Josefa Gonzalez Blanco (@josefagbom) September 1, 2021