No regresar a las aulas genera un efecto muy negativo en el bienestar de los niños, por salud mental de estar encerrados en la casa, no ver a los amigos, no poder salir, como los adultos están haciendo y afecta su desarrollo y bienestar, indicó Christian Skoog, representante de la Unicef en México.

En entrevista con MVS Noticias, detalló que el aprendizaje está en crisis, por la calidad de educación, además de que el 80 por ciento de los niños no alcanzan el nivel de algunas materias desde antes de la pandemia, y “no es igual una educación a distancia que presencial, a pesar de los esfuerzos que felicitamos a la SEP de poner en marcha y mejorar el programa en línea, pero no es lo mismo”.

“Queremos que se abran las escuelas, no que todos los niños regresen al mismo tiempo, sería escalonado, priorizar a los más desfavorecidos”, señaló Skoog.

De la misma forma, explicó que las escuelas no son lugares de foco de contagio mayor por Covid-19, ya que “en general los maestros no presentan grupo de riesgo, solo pudiera ser por la edad u otras enfermedades, pero no es por estar en la escuela”.

Por último, señaló que aunque sí hay riesgos de contagio, como todos lugares, se debe medir y ponderar los riesgos”.