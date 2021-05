En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Araceli Calva, maestra de la Escuela Primaria Carlos Martínez Balmori en Pachuca, Hidalgo, nos habla del robo de equipo de cómputo que sufrió la institución educativa.

La profesora nos dijo que la situación emocional es lo primordial que tienen como catedráticos, nos reveló que los niños tienen el problema del temor por el encierro: “ellos ya quieren regresar a su escuela pero no están consientes de la forma en que vamos a regresar”.

Sobre el robo nos contó que “los padres no tienen dinero para poder recuperar estos equipos, hicieron destrucción de cambios de luz, es complicado echar a andar la escuela. Sé tuvieron que hacer gestiones, mientras no se tengan los medios no se puede regresar a clases, la luz y el agua también faltan”.

“Los cursos escolares se pide una cuota, la luz la paga la SEP, todo es volver a empezar, volver a echar andar un centro educativo”.

Finalmente, la catedrática reconoció que “no todos pueden conectarse a las clases virtuales, estamos en una escuela de ciudad pero es una comunidad que cuenta con bajos recursos y problemas económicos, aunado a la falta del trabajo de los padres debido a la pandemia“.