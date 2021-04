En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, platicamos con Edward Martín Regalado, abogado promotor de los amparos a favor de los adultos mayores de comunidades indígenas, socio fundador del Despacho Regalado & Galindo Abogados, quien habló sobre la vacunación contra el Covid-19 a adultos mayores indígenas de Oaxaca.

Y es que, de acuerdo con el abogado, en la mayoría de los medios y redes sociales se dice que los adultos de la tercera edad del Istmo de Tehuantepec ya fueron vacunadas, cuando “no ha habido ni una sola vacuna a los adultos mayores. Todos los días hay fallecimientos y por eso son mas muertes de esta población”.

“Revisamos el plan de vacunación, vimos que está excluido el Istmo de Tehuantepec. Promovimos un amparo, y el 6 abril se determinó que se vacunarán. No hubo respuesta de la autoridad. (…) Toda la región del Istmo de Tehuantepec no está vacunada, queremos que el gobierno atienda a esta población”.

Asimismo, aseguró que no hay interés por parte del gobierno para que esa región sea atendida y vacunada contra el Covid-19, pese a que debió ser catalogada con “grado alto de vulnerabilidad y atención prioritaria. (…) No hay registro de muertes ni contagios, no hay interés del gobierno, y nos sorprende que ya empiece la siguiente fase.