Para realizar la investigación se utilizaron datos oficiales, básicamente verificaron esos datos; la Secretaría no tuvo ningún argumento para por lo menos demostrar o mostrar que lo están haciendo bien.

Sobre la respuesta que dio el Gobierno respecto a la investigación de Jóvenes Construyendo el Futuro, en entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Nayeli Roldán, periodista de Animal Político.

La periodista mencionó que la publicación que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue sorpresiva “fue bastante sorpresivo que hicieran la publicación de esa nota informativa en sus redes sociales”.

La respuesta de la Secretaría

Precisó en que no fue una respuesta a la investigación sino “solo hicieron una serie de precisiones, aunque no fue como tal, porque no se refirió ni a Animal Político ni a Data Cívica”.

Además agregó que la publicación realizada por la misma autoridad “no respondió ningún punto de lo que nosotros publicamos, no aclararon por qué el programa beneficiaba a los municipios con menos tasa de violencia o que tuvieran mayor tasa de desempleo”.

Concluyó en que “no es solamente que le respondan a los periodistas, no es que nos quieran atender una llamada sino es responder a la ciudadanía”, pues los periodistas fungen con esa parte y compromiso social y este programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, solo son una parte de todo el engranaje social si quieres escuchar la entrevista completa acá te la compartimos 👇🏼