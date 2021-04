Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara que existe una campaña de manipulación a personal de salud del sector privado, el cual pide que el gobierno cumpla y reciban la vacuna contra Covid-19, la doctora, Sol Patricia Rojo, vocera del movimiento del personal de salud no vacunado, reaccionó al respecto en entrevista con MVS Noticias.

“La respuesta es muy concreta, la declaración del presidente es una respuesta evidente a un esfuerzo de tratar de tergiversar el movimiento. A nosotros el día 12 de abril empieza a correr la convocatoria del movimiento médicos 17, y se ponen en contacto con nosotros pidiendo el apoyo y acompañamiento para las marchas”, indicó.

De la misma forma, Sol Patricia Rojo manifestó que “el presidente habla de una manipulación, pero queremos dejar en claro que no existen segundas intenciones, somos un movimiento que nace del artículo 4 de la ley, sobre la salud, completamente apartidistas, no hay ningún tinte político”.

Sobre los amparos, dijo que hablar de ética en el tema es casi de risa, porque las recomendaciones siempre han sido vacunar al personal de salud, “no es nada ético como se están comportando las autoridades. Al no vacunar al personal médico no estamos rompiendo la cadena de contagios, pero no les interesa que rompamos una cadena de vectores de la enfermedad”.

Por último, sugirió que el aprendizaje debe ser por parte de las autoridades y hacer una adecuada planeación de vacunación, tener claro como incluir a todo el personal de salud, tanto público como privado.