En entrevista Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, habló con Ana Francisca Vega sobre la toma de las instalaciones de la Comisión.

“Los colectivos tienen mi solidaridad y reitero mi llamado al diálogo, personal de la CNDH está fuera de las instalaciones con la postura pacifica de solucionar cualquier conflicto”, expresó.

Señaló que si las manifestantes quieren que acuda a las instalaciones lo hará, lo tienen que notificar al personal que ahí se encuentra en la Comisión.

Indicó que quieren saber en qué les han fallado y conocer sus demandas, “No es posible que nos digan que fallamos si se niegan al diálogo, si la CNDH anterior- llevo 9 meses en el cargo- les falló nuestra labor es repararlo”.

“Considero que sí hay encono y enojo a mi persona, yo he declarado que he recibido amenazas, a mi madre y familiares. Creo que eso es lo que no quieren que se sepa, pero yo les reitero que son una aliada de las víctimas y lucharé codo a codo para lograr la justicia, es por ello que esto es muy raro”, comentó.

Calificó como absurdo que acudan a tomar la CNDH y pidió que acudan a los Ministerio Públicos, a las Fiscalías, con alcaldes y gobernadores. “Nosotros acompañaremos a las víctimas pero tenemos que saber quién no les cumple o quien perpetuo el delito”.