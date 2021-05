En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora habla sobre las recomendaciones musicales para escuchar este fin de semana.

El experto nos recomendó a Juanes con una canción de Could You Be Loved de Bob Marley, quien recientemente cumplió 40 años de fallecido, de su disco “Origen“, en el cual explora la raíz de sus gustos musicales.

También nos recomendó escuchar al músico estadounidense Moby y además nos dio un plus: Rola Saturday de Twenty One Pilots así como la rola de Cade Voce de Joao Selva.

