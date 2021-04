Un juez federal ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano suspender el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, por lo que en entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, el capitán Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, habló del tema.

Explicó que “el colegio envió a la autoridad unas observaciones sobre vectores, el cómo nos autorizan una llegada o salida y la parte final de interceptar la trayectoria para llegar a la pista”. Es así que detalló que lo que se tenía que actualizar es la forma en que llegamos a ese punto”.

“En la parte de cómo te dan los vectores, se basa en una navegación, permite que nos acerquemos a las montañas de manera segura. (…) Son tres cuatro detalles que hay que arreglar para que funcione bien”, indicó.

Sobre la seguridad de los vuelos, dijo que “en la aviación es muy estricta, aquí el aeropuerto podrá tener más operaciones, pero si no, algunos de los aeropuertos, no va a tener la eficiencia y capacidad que se tenía planeada, pero no se pone en riesgo para meter más aviones simultáneos. (…) La reglamentación es tan específica que no se pueden meter más aviones en donde no caben”.