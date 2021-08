Ezra Shabot, periodista, habló con Ana Francisca Vega, sobre el famoso grupo Tabasco y como este tiene que ver con la decisión de traer a Adán Augusto López para sustituir a Olga Sánchez Cordero tras su cambio en la Secretaría de Gobernación.

El especialista nos comentó que este grupo tiene un antecedente cuando Andrés Manuel López Obrador era chico, por los años 80, “se trata de un grupo político que ve al país en donde le da a quien sea una forma de gobierno”.

“López Obrador no está listo para ceder espacios, depende mucho de que si le da poder o no, casi nunca lo hace”, habló que estamos hablando de una relación de grupo, quizá el presidente no le de el poder, pero el tipo de dinámica que se da en el grupo Tabasco es distinta, no estamos hablando de alianzas de externos, ni la amistad.

Sobre traer a Adán Augusto, Shabot comentó que es la estrategia para el 2024 , aunque considera la candidata a presidencia será Claudia Sheinbaum, para saber más sobre el grupo Tabasco y lo que realizará Olga Sánchez Cordero en el Senado, escucha la entrevista completa aquí: