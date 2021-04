En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Marcos Pascual Cruz, director comercial de ANAFARMEX y coordinador del sitio especializado Asesoría en Farmacias, nos habló del tema: vacunación para empleados y doctores que atienden en farmacias.

“No estamos siendo contemplados, pero estamos tranquilos. De acuerdo a las estadísticas ha bajado la ocupación hospitalaria y se ve reflejado en los consultorios anexos a farmacias, hoy ha bajado significativamente. El médico que está en estos consultorios está tranquilo, pero estamos alertas y ojalá nos equivoquemos que detone de las próximas dos semanas por lo de Semana Santa”, indicó.

Pascual Cruz explicó que en realidad los médicos que atienden a pacientes en farmacias sí están siendo atendidos sobre tomarlos en cuenta para recibir la vacuna contra el Covid-19, pese a las manifestaciones por parte del sector salud privado, además de que la afluencia de pacientes con síntomas ha bajado en gran cantidad.

También mencionó que “en el caso de la CDMX, estamos en pláticas para toda una jornada del consultorio y la disponibilidad de la vacuna. Es un tema que no somos ajenos. No hemos recibido negativa, no nos han dicho que no, estamos esperando”.

Finalmente, detalló que hay médicos que han sido vacunados por la edad, pero “se está presentando una calma en los consultorios”, además de que su enfoque no es atender pacientes con Covid-19, demanda que ha bajado, “pero está creciendo el tema del sobrepeso”.