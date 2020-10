Mediante el trasvase de agua de diversas cuencas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el gobierno de México cumplió con la entrega de agua al que obliga el tratado de aguas con los Estados Unidos, informó la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez.

Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del estado de Chihuahua, indicó que nunca se había tenido un problema con el Tratado de Aguas, ya que el estado ha estado aportando las asignaciones correspondientes.

“Es esta ocasión no pudimos pagar la cuota porque tuvimos una sequía extrema, es el año más seco en los últimos 35 años y aún así Chihuahua aportó más de 400 millones de metros cúbicos. No deben satanizar al estado diciendo que no aporta lo que corresponde”, comentó en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Indicó que la población del estado han tenido que buscar alternativas para poder garantizar el consumo de agua de uso público urbano. “Cada vez será más difícil cumplir, el cambio climático ya nos afectó, no hay más agua”.