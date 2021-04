Marilin Tabira, médico bariatra, conversó con Citlali Sáenz en ausencia de Ana Francisca Vega para MVS Noticias sobre la vacunación contra Covid-19 agotada para los médicos privados.

Para la aplicación de dosis contra Covid-19 a los médicos del sector privado, no se ha tenido ninguna respuesta sobre cuándo se les administrará la vacuna.

“Se hizo un documento que se difundió en redes sociales que estarían vacunando a médicos particulares. Habían muchos médicos formados, pero luego salieron a decir que no iba a ver vacunación porque ya no tenían dosis”, dijo la médico bariatra.

Consideró que no hay fecha y no se les han dado respuesta. “No nos era tanto el hecho de que nos vacunaran ese día sino el punto es que no estamos contemplados en la vacunación general del Sistema de Salud”, expresó.