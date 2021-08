Cristina Tenorio, hermana y tutora de un joven con autismo, platicó con Ana Francisca Vega, sobre cómo las autoridades le negaron e ignoraron su petición de vacunar a su hermano, y por esa razón ahora padece de covid-19.

La joven comentó que se enteraron que su hermano tenía covid el fin de semana, y cuenta que tuvo un pésimo trato en el hospital, “fue un momento de sentirse solo, la primera respuesta fue agresiva”.

Afirmó que cuando les dieron las medicinas para tratar la enfermedad, investigando en la página oficial del gobierno, que la medicina que les proporcionaron es la primera que debe de evitarse cuando tiene uno covid.

“Después de hablar con ellos aquí, no nos buscaron , no nos preguntaron en donde vivíamos, no hubo respuesta alguna”.

