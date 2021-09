Denisse Zúñiga, dentista, perdió su consultorio tras las inundaciones en Tula Hidalgo, habló con Rafael Ruiz, en la ausencia de Ana Francisca Vega, “desde las 11 de la mañana me formé para que me dijeran que no traía lo necesario para la ayuda, me pidieron fotos, evidencias de que lo que digo es real”.

Comentó que se perdió todo el centro de Tula, y que no ha tenido alguna ayuda, “la misma gente de aquí nos ayudan, las autoridades se han presentado en donde hay poco lodo”.

Zúñiga solicito el apoyo, un camión para remover, y le negaron la ayuda, “lo que podría hacer a un pepenador o que la rompiera”.

“Afortunadamente hay otras personas que nos apoyan, que mal que el gobierno no nos apoya”.

