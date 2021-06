En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Carlos Guerra, periodista de MVS presentó su reportaje sobre el regreso a clases, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este lunes regresaron a clases presenciales alrededor de un millón 631 mil 235 alumnas y alumnos, de los 25.4 millones que hay en el país.

¿Pero qué sienten los niños tras regresar a las clases presenciales? Carlos Guerra nos brindó un reportaje donde entrevistó a Daniela de quinto año de primaria quien dijo: “siento emoción porque voy a ver a mis amigos pero aún así tengo miedo a que me pase algo, voy a ponerme a platicar con ellos y los abrazo, vamos a ir poquitos porque no podemos ir todos”.

Por su parte, Margarita del Toro, directora de un Kínder, comentó: “lo principal es que la escuela esté lista, limpia en todos los aspectos para que los niños lleguen a un lugar seguro, todos vamos a usar cubrebocas, nos lavaremos las manos continuamente durante la estancia en la escuela, les vamos aplicar su gel, les vamos a tomar la temperatura, ya hablé con las mamás para que en casa apliquen el primer filtro y si los llegan a ver enfermos no deben llevarlos a la escuela”.

También escuchamos a Leo de segundo de Kínder quien comentó que no va regresar a la escuela por miedo”no voy a regresar, me da miedo, me voy a quedar a jugar, sí me voy a poner el cubrebocas porque hay virus, si voy hacer la tarea, aprenderme las vocales”.

Escucha todo el reportaje aquí 👇🏼