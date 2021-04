En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, platicamos con el dr. Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, quien habló acerca de que México pudo haber evitado 190 mil muertes en 2020, según un informe encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El estudio está evaluando el desempeño de la MS y 298 países que fueron seleccionados, ya sea por su desempeño o pésimo desempeño, este grupo solicitó la evaluación de dos países en su desempeño contra la pandemia, EU y México”, indicó.

También detalló “las cifras están basadas en evidencias, en más de 400 citas bibliográficas, de manera que cada recomendación está sustentada en números que vienen de la Ssa de México”.

Por último, mencionó que el problema en México es que hay “una sordera total, no se corrige el rumbo, no se escucha a los expertos. Las decisiones se toman sin consulta, y lógica, no se han vacunado a médicos del sector privado, en cambio, se vacunarán a maestros, no sigue una lógica epidemiológica, sigue una lógica electoral”.