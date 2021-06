En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Enrique Bonilla, víctima del derrumbe de la Línea 12 del Metro habla de su experiencia en el colapso de la Línea Dorada.

“Me dedico a la construcción y acabados y no he podido ir a trabajar, tengo dolores en la espalda y en el cuello”, nos compartió el afectado tras el derrumbe de dos vagones de la famosa L-12.

También dijo que “nadie se ha acercado a mí, a mí ni siquiera me tenían en la lista, yo no tenía ni pruebas para poder comprobar lo que me pasó”.

Sobre cómo se encuentra en estos momentos, comentó: “Yo no puedo dormir, yo me vine tras el accidente a mi casa, ya no duermo, me cuesta trabajo conciliar el sueño”.

Finalmente, Bonilla comentó que lo único que le pide a las autoridades es hacer bien su trabajo en relación al tema de la Línea 12 del Metro y clama justicia.