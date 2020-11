En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Lourdes Rodríguez, enfermera del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición: Salvador Zubirán, nos habló acerca del cansancio del personal médico y de que la gente sigue saliendo durante la pandemia por Covid-19.

“Estamos agotados y parece que la pandemia no va terminar (…) el fin de semana expresaba frustración, estamos dando nuestro mejor esfuerzo, acostumbrándonos a la pandemia, y cuándo ves a la gente salir a la calle cuando no tiene necesidad, haciendo compras en el buen fin y no respetando las medidas, no entiendo a dónde vamos”, explicó.

“No hay una campaña real acerca del buen uso del cubrebocas, aunque haya cartelones no hay una campaña ruda en dónde se de a conocer el buen uso del tapabocas“, agregó.

También comentó que la gente no está haciendo conciencia de que no debe salir y que no estamos en una normalidad como antes.

Finalmente, la enfermera nos contó para ella es lamentable la postura del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell sobre el cubrebocas, “un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, es muy contradictorio”.