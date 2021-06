En entrevista con Ana Francisca Vega por el 102.5 de FM, una doctora anónima habló sobre la falta de pagos que se registraron durante su estancia en el Hospital Citibanamex.

La doctora dijo que son bastantes compañeros los que están en las mismas condiciones por la falta de pagos y aseguró que no se debe a la falta de documentos, como lo han mencionado.

“No es por falta de papeles, no tiene que ver con los documentos y hasta el momento no se han comunicado para resolver el tema de los pagos”.

“No estoy enojada con el hospital Citibanamex, yo creo que el tema depende más del gobierno y lo que me enoja es mi esfuerzo y que nos arriesgamos a estar en un sitio con pacientes covid”.