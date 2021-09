En colaboración con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Mariana Linares Cruz en Plaza Pública, quien habló sobre la exposición en San Ildefonso: “Blanco en tres actos”, dentro del Festival de Arquitectura: Mextropolis

La colaboradora mencionó “se trata de la pieza “Hoja en Blanco en tres actos” de Rozana Montiel que está en el Colegio de San Ildefonso, ella es una arquitecta mexicana que tiene muchos reconocimientos y uno muy importante es el de la reivindicación del espacio público.

BLANCO EN TRES ACTOS es una exposición sobre la polisemia del blanco y el vacío en el diseño arquitectónico de #RozanaMontiel

BLANK IN THREE ACTS is an exhibition on the polysemy of the blank page and the void in architectural design.

