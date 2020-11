El Senado de la República aprobó por unanimidad la minuta de la “Ley Olimpia”, para castigar con hasta seis años de prisión y multa a quien exhiba, distribuya o comercialice videos, audios o imágenes con contenido íntimo en plataformas de internet o redes sociales sin autorización de la persona, y cuando su difusión cause algún daño emocional, psicológico o en su vida privada.

Olimpia Coral Melo, vocera del Frente Nacional para la Sororidad, indicó que está acción es la apertura para la visualización de una violencia digital existente, que es amenazar y difundir imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona.

“No es culpa de las mujeres que ejerzan su sexualidad, se tiene que hacer conciencia de tener espacios libres de violencia. Ojalá el mundo escuche que nuestros cuerpos no son para diversión en las redes sociales”, expresó en entrevista para la Tercera Emisión de MVS Noticias.

Señaló que las políticas encaminadas para el combate de violencia de género tendrán que analizar para que las leyes se encaminen a tipificar la violencia digital.

“Hay cuestionarnos el sexting, no hay que romantizarlo o una herramienta para empoderar a las mujer. No es culpa de las mujeres vivir su sexualidad, ahora lo dice el Estado, no se puede violar tu intimidad”, comentó.