Sobre la nueva bancada plural, en entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Germán Martínez Cázares, ex senador de Morena, quien habló del tema.

El senador reiteró que su objetivo es no repetir lo mismo de siempre, “nosotros no queremos más peroratas y los discursos de siempre, alabando y descalificando a los de siempre”.

Morena y el pasado

Martínez precisó que su paso por el partido de Morena fue algo enriquecedor para su carrera política “puedo asegurar que a mí me enriqueció pasar por Morena, ratifico que en todos los Partidos hay gente buena y no tan buena, yo me quedó con las personas buenas y la lucha de las mujeres, por los temas de la diversidad sexual”.

Agregó que Morena ya es cosa del pasado “yo no miro atrás ni para agarrar vuelo, yo trato de construir hacía el futuro, yo no voy a analizar las iniciativas del presidente desde la fobia o filia”.

También fue firme y contundente cuando dijo que él no se debe a nadie y por esa razón “yo ejerzo mi derecho a disentir, y esto no es politiquería, esto quiere ser política digna, palabra respetada, piezas legislativas que ayuden a la ciudadanía, queremos que no sea la vieja manera de hacer política”.

Escucha la entrevista completa aquí