Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de cuentas de México Evalúa, platicó con Ana Francisca Vega sobre los datos de inversión en la infraestructura escolar.

“Estamos sorprendidos de ver los datos de inversión de la infraestructura escolar”.

La coordinadora comentó que el gobierno es consciente de los datos del presupuesto, sobre todo ya que presentaron un recorte en cuanto a la educación básica.

Explicó que no solo el 20% de las escuelas no tienen agua potable, si no que el 30% de ellas no cuentan con lavamanos, al igual que, subrayó lo ocurrido con el programa ” La escuela es nuestra”.

Este programa clasifica los gastos no se están clasificando como obra publica, si no como subsidio, Campos resaltó el problema de este al cuestionarse el compromiso del gobierno con la mejoría de las escuelas y sobre todo que estas no contarán con auditorias, en caso de necesitarlo.

Para saber más sobre esta problemática de la inversión en la infraestructura escolar, te dejamos la entrevista completa aquí: