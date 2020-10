Todos los viernes Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, presenta recomendaciones musicales con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

-“Can´t put it in the hands of the Fate” de Stevie Wonder: El músico acaba de lanzar su nuevo sello discográfico llamado “So What the Fuss Music”, en asociación con Republic Records, una rama de Universal Music Group.

– Quema de Sotomayor: Los hermanos Sotomayor se encuentran promocionando “Quema” el primer sencillo de su tercer material discográfico.

–Fridays de Can’t Stop de Won’t Stop

