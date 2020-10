El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley al Congreso, en esta ocasión para eliminar el outsourcing.

Gloria Arellano Bernal, especialista en derecho laboral, indicó que eliminar el outsourcing no es la solución, el problema es que todos los outsourcing cumplan con las reglas establecidas.

“Hay patrones que no cumplen con sus obligaciones, sin embargo no significa que se elimine una medida necesaria por lo que se debe eliminar a los que no cumplen. Considero que están confundiendo los outsourcing con empresas factureras”, comentó en entrevistas con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Señaló que no se debe crear una nueva reforma pero sí ver que el outsourcing cumpla con sus obligaciones en relación con sus trabajadores.