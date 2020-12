La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que la capital se encuentra en emergencia ante el aumento de casos de coronavirus. La alcaldesa ha presentado este viernes una situación de alerta porque los hospitales están ya al 74% de su capacidad.

En ese sentido, Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México, indicó que el mensaje por parte de las autoridades capitalinas es claro, es una situación de emergencia. “Llevamos 9 meses en pandemia y operando con el mismo equipo médico el cual ya está cansado”.

“Se pide que no salgan si no es necesario, se puede acudir a espacios abiertos. Sin embargo no a lugares con aglomeraciones, el llamado es principalmente a los jóvenes, que aunque se contagien sus cuadros o síntomas son menores pero son portadores del virus por lo que pueden contagiar a su núcleo familiar”, comentó en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Señaló que se están sumando todos los recursos de la capital para brindar la mejor atención a los pacientes, lo que se busca es romper con la cadena de contagios y estabilizar la ocupación hospitalaria.

“Hemos tenido una coordinación con el gobierno federal, el mensaje es de emergencia para reducir la velocidad de los contagios”, puntualizó.