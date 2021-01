Todos los viernes Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, presenta recomendaciones musicales con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, en esta ocasión habla de Nathan Evans, Rhye, Weezer.

“Wellerman” de Nathan Evans: El joven de 26 años se ha hecho una “celebridad” en TikTok por los antiguos cánticos de marineros que entona, llamados en inglés Sea Shanty.

Had to add my violin to this! #tiktok #seashanty artists are tagged in the video! pic.twitter.com/tQI3Mpeap4

— Mia Asano (@miaasanomusic) January 5, 2021