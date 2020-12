Todos los viernes Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, presenta recomendaciones musicales con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Rodolfo El Reno con Los Tigres del Norte: Los “Jefes de jefes” participan con el tema conocido por generaciones, por ahora, con sonido norteños.



“What Christmas Means to Me” con John Legend feat Stevie Wonder: Fue compuesta por Anna Gordy Gaye para “Allen Story” en los años sesenta, y su ‘cover’ más escuchado (y especial) hasta el momento, es el protagonizado por Stevie Wonder.

“I believe in Father Christmas” con Emerson, Lake and Palmer: Una canción navideña que fue todo un hit en 1975 y llegó al número 1.

No olvides suscribirte al playlist de canciones en Spotify de “el cuerpo lo sabe”.