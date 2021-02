Todos los viernes Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, presenta recomendaciones musicales con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, en esta ocasión habla de FKA twigs, Daft Punk y SG Lewis.

“Don’t Judge Me” de FKA twigs: Es la continuación del tema que el rapero Headie One lanzó junto a FKA twigs y el productor Fred Again en abril de 2020.

Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk: El dúo de pop electrónico francés Daft Punk se separa después de casi tres décadas de actividad.

“One More” de Nile Rodgers y SG Lewis: Forma parte del álbum debut de SG Lewis, times, lanzado el pasado 19 de febrero. Además de su colaboración con Nile Rodgers, el LP también enlista otros grandes artistas como Robyn y Channel Tres.

