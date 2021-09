Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, llegó esta semana con Ana Francisca Vega con “El cuerpo lo sabe” recomendándonos, como siempre, las mejores canciones de la semana:

1.-Don’t shut me down de Abba: Esta canción nos regresa a 1979; solo Abba se puede dar el lujo de no cambiar de esencia musical.

2.-Raw thoughts de Baby Queen: La canción de la sudafricana rebasa las 321 mil reproducciones en Youtube.

Y la rola que se llevó las palmas es:

3.-Happy Birthday de Stevie Wonder: En honor al cumpleaños de nuestro productor Daniel Guerra.

