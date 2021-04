Todos los viernes Juan Manuel Oria, especialista en la industria musical y producción sonora, presenta recomendaciones musicales con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, en esta ocasión habla de las rolas que no precisamente son consideradas religiosas, pero la motivación detrás de cada una de ellas tiene un trasfondo religioso.

“Let’s Go Crazy” de Prince, es uno de los intros más famosos de la música. Es una canción que habla del mal y cómo justamente llama el artista a no caer en tentaciones.

“Until The End Of The World” de U2. Hay una predominancia de la religión católica en ese país. Tiene la perspectiva de la traición de Julio de Iscariote.